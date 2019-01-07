«Челси» хочет выручить за Фабрегаса € 12 млн

«Челси» пока не достиг компромисса с «Монако» относительно трансфера Сеска Фабрегаса и не нашёл понимания в вопросе компенсации за испанского футболиста. Как сообщает Mirror, «Челси» требует от монегасков заплатить около € 12 млн за Фабрегаса.

За «Челси» Сеск выступает с 2014 года. Ранее 31-летний испанец защищал цвета каталонской «Барселоны» и лондонского «Арсенала».



Фабрегас перестал регулярно выходить на поле с приходом в «Челси» главного тренера Маурицио Сарри. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник принял участие только в 6 матчах.



«Монако», набрав 13 очков, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. 13 января команда Тьерри Анри на выезде проведёт матч 20-го тура с «Марселем».