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Иньесту и его друзей обвинили в расизме из-за праздничной фотографии

Фото: Jean Catuffe/Getty Images
Иньесту и его друзей обвинили в расизме из-за праздничной фотографии
Футбол / Прочие турниры

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста стал фигурантом скандала на почве расизма.

Испанский футболист опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, на которой он с друзьями отмечает Богоявление. Компания предстала в образах из Евангелия. Среди них оказались и два темнокожих персонажа, и друзья Иньесты нанесли специальный грим, чтобы соответствовать им.

В комментариях к записи футболиста и его товарищей обвинили в расизме. Пользователи отметили, что подобные перевоплощения непозволительны. Некоторые из комментаторов также припомнили хавбеку его происхождение и обвинили в расизме всех испанцев.

Напомним, Иньеста перебрался в Японию минувшим летом после 16 лет выступлений в «Барселоне», воспитанником которой он является.

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