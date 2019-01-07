«Милан» вступил в борьбу за Пёнтека

«Милан» вступил в борьбу за нападающего «Дженоа» Криштофа Пёнтека, сообщает La Gazzetta dello Sport. Отмечается, что у россонери есть преимущество в борьбе с «Интером» и «Ювентусом». Эти клубы также готовы приобрести форварда «Дженоа», но только в случае ухода Мауро Икарди и Марио Манджукича соответственно.

Ранее также сообщалось об интересе к Пёнтеку со стороны «Челси», «Барселоны», «Ювентуса», «Баварии», «Ромы» и дортмундской «Боруссии». В то же время президент «Дженоа» Энрико Прециози сообщил, что клуб не собирается расставаться с польским нападающим в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Пёнтек принял участие в 19 матчах за «Дженоа», забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.