«Краснодар» достиг договорённости о переходе полузащитника сборной Швеции

«Краснодар» в ближайшее время намерен пополнить свои ряды 23-летним полузащитником сборной Швеции Кристофером Олссоном, сообщает пресс-служба «горожан».

В настоящее время футбольные клубы АИК и «Краснодар» согласовали трансфер, а игрок прибудет на сбор «горожан» в Испании, где состоится подписание долгосрочного контракта, после которого полузащитник присоединится к чёрно-зелёным и начнёт с командой готовиться ко второй части сезона-2018/19.

С 15 лет Олссон выступал за различные юношеские сборные своей страны, затем защищал цвета молодёжной сборной. 8 января 2017 года в товарищеском матче со сборной Кот-д’Ивуара состоялся его дебют в главной национальной дружине Швеции. На сегодняшний день в активе центрального полузащитника пять игр в рядах шведской сборной.