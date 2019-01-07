«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция начнётся 7 января в 22:45

Сегодня, 7 января, на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Ранее команды встречались 102 раза. Преимущество по числу побед на стороне мерсисайдцев – 50. В 35 встречах сильнее оказывались «вулвз». Ещё в 17 матчах соперники не сумели выявить победителя.



Последняя встреча команд состоялась 18-м туре чемпионата Англии. Тогда сильнее оказался «Ливерпуль», одержавший выездную победу со счётом 2:0.



Клубы, выступающие в Премьер-лиге, среди которых «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль», начинают выступление в Кубке Англии начиная со стадии 1/32 финала. С расписанием и результатами остальных матчей турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».

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