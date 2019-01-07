Боатенг: многие не понимают, что такое быть чёрным и слышать оскорбления

Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг высказал мнение по поводу инцидента с защитником «Наполи» Калиду Кулибали, которого оскорбили болельщики-расисты в матче 18-го тура чемпионата Италии с «Интером» (0:1).

Напомним, в ходе матча «Интер» — «Наполи» фанаты миланского клуба каждый раз ухали, когда Кулибали касался мяча. За подобное поведение болельщиков Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии наказал «Интер» двумя домашними матчами при пустых трибунах.

«Я сочувствую Кулибали, так как испытал это на себе. Это расизм, все это знают. Тот, кто это делает, считает, что мы такого же цвета, как и обезьяны. Конечно, найдутся и те, кто ведёт себя так по другим причинам.



Многие не понимают, что такое быть чёрным и слышать из-за этого оскорбления. Нас ненавидят лишь из-за цвета кожи. В жизни у меня подобных проблем нет. Может, потому, что я высокий и я вешу 90 килограммов. Просто вешать баннеры «Нет расизму» — этого мало. Может быть, нужны публичные кампании или уроки в школах на эту тему», — цитирует Боатенга La Gazzetta dello Sport.