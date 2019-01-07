«Челси» рассматривает Паредеса в качестве замены Фабрегасу

Лондонский «Челси» рассматривает кандидатуры двух футболистов в качестве замены полузащитнику Сеску Фабрегасу, который в ближайшее время должен присоединиться к «Монако».



Как утверждает Corierre dello Sport, преемниками испанского хавбека в английском клубе могут стать Леандро Паредес («Зенит») и Николо Барелла («Кальяри»), об интересе «Челси» к которому сообщалось ранее. Отмечается, что в борьбе за итальянца синим предстоит столкнуться с «Манчестер Юнайтед», «Наполи» и «Интером». Проблемой также может стать высокий ценник на игрока – € 50 млн.



Напомним, сам Паредес ранее заявил о желании вернуться на родину – в Аргентину – и перейти в клуб «Бока Хуниорс», воспитанником которого он является. Также хавбек рассказал, что «Зенит» недавно отказался отпустить его в «Пари Сен-Жермен».

Паредес: у меня есть желание вернуться в «Боку Хуниорс»