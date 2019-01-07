Три клуба интересуются Дибалой, «Ювентус» требует за игрока более € 100 млн

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала может покинуть команду в летнее трансферное окно.



Как сообщает Tuttosport, итальянский клуб получил запросы относительно доступности аргентинца от трёх потенциальных покупателей, среди которых «Пари Сен-Жермен», «Бавария» и «Манчестер Сити». Бьянконери не намерены расставаться с форвардом в январе, однако готовы рассмотреть предложения после окончания сезона. Утверждается, что «Ювентус» оценивает Дибалу в сумму более € 100 млн.



25-летний аргентинец выступает за туринский клуб с 2015 года и за это время успел завоевать с командой семь трофеев, среди которых три титула чемпиона Италии, три Кубка и один Суперкубок страны. В нынешнем сезоне Дибала принял участие в 17 матчах Серии А, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.