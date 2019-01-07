Ройс — лучший полевой игрок первой половины сезона Бундеслиги по версии коллег

Немецкое издание Kicker опубликовало результаты анонимного опроса, в ходе которого футболистам Бундеслиги было предложено выбрать коллег в нескольких номинациях по итогам первой половины сезона.



Лучшим полевым игроком был признан нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, набравший 44% голосов. Второе и третье места поделили его партнёр Аксель Витсель и форвард «Айнтрахта» Лука Йович – оба набрали по 8,9%.



В нынешнем сезоне Бундеслиги Ройс принял участие во всех 17 матчах, в которых записал на свой счёт 11 голов и 5 результативных передач. «Боруссия» после первой половины кампании занимает первое место в турнирной таблице первенства с 42 очками в активе, на 6 очков опережая ближайшего преследователя в лице «Баварии».

Ройса признали лучшим футболистом сборной Германии в 2018 году