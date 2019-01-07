Вратарь «Авангарда» отправится на сбор вместе с «Ростовом»

Основной голкипер «Авангарда» в нынешнем сезоне Никита Чагров примет участие в ближайшем учебно-тренировочном сборе «Ростова» в Турции. Об этом сообщил официальный сайт курского клуба.

Напомним, что после 17 туров Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина занимает седьмое место в турнирной таблице.



В 24 турах Футбольной национальной лиги в нынешнем сезоне Чагров защищал ворота курян 22 раза и пропустил 22 гола. Всего же на счету 23-летнего вратаря 32 матча за «Авангард».

С 2013 по 2016 год футболист играл в молодёжной команде «Ростова». 1 мая 2016 года перешёл в клуб ПФЛ «Чайка», а спустя год — в «Авангард». Курская команда после 24 туров занимает в турнирной таблице ФНЛ третью позицию.