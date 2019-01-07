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Велков: ЦСКА мне не подошёл, никогда не нравилась Россия

Фото: Angelo Blankespoor/Soccrates/Getty Images
Велков: ЦСКА мне не подошёл, никогда не нравилась Россия
Футбол / РПЛ

Болгарский защитник Стефан Велков рассказал, как он побывал на просмотре в московском ЦСКА в 2016 году. В настоящее время 22-летний футболист выступает за команду «Ден Босх», которая играет во второй голландской лиге.

«ЦСКА мне не подошёл. Моя поездка в ЦСКА на просмотр была скорее решением президента «Славии». Мне никогда не нравилась Россия. Моё место в Западной Европе. В остальном ЦСКА хороший клуб. В тот момент там играл Георги Миланов.

Уровень футбола во второй голландской лиге? Более открытый футбол, чем в Болгарии. У всех игроков есть два или три варианта продолжения атаки в каждой ситуации. Я давно хотел попробовать свои силы за границей», – цитирует болгарского футболиста Topsport.

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