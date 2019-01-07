«Ювентус» ведёт переговоры с «Дженоа» по защитнику Ромеро

Защитник «Дженоа» Кристиан Ромеро может в скором времени перебраться в туринский «Ювентус», сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



По информации издания, бьянконери в настоящий момент ведут переговоры с клубом из Генуи и являются единственными претендентами на аргентинского футболиста. Ранее заполучить Ромеро также хотел миланский «Интер», однако нерадзурри выбыли из борьбы за игрока из-за проблем с финансовым фэйр-плей.



Отмечается, что «Ювентус» заинтересован в переходе Ромеро летом 2020 года, но хочет оформить сделку уже сейчас. «Дженоа» оценивает своего защитника в € 25 млн, «Ювентус» – в € 15 млн. В сделку также может быть включён Стефано Стураро.



В нынешнем сезоне Ромеро провёл 11 матчей в Серии А. На счету 20-летнего защитника 1 гол и 4 жёлтые карточки.

Три клуба интересуются Дибалой, «Ювентус» требует за игрока более € 100 млн