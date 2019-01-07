Чех хочет подписать новый контракт с «Арсеналом»

Вратарь «Арсенала» Петр Чех признался, что хотел бы остаться в лондонской команде и получить от клуба новый контракт. Действующее соглашение 36-летнего футболиста с «канонирами» истекает по окончании нынешнего сезона.



«Я бы хотел остаться, но сейчас лишь январь. Сезон длинный, и не знаешь, что произойдёт в будущем. Я не испытываю никакого давления от того, когда мы начнём переговоры, я лишь делаю свою работу, а в конце мы сможем всё обсудить, а там посмотрим. Пока у меня нет предложения о новом контракте, но после трансферного окна мы пообщаемся», — цитирует вратаря Evening Standard.

В нынешнем сезоне Чех провёл в чемпионате Англии семь матчей, в которых пропустил девять мячей.