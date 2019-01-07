Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак может в ближайшее время продлить соглашение с клубом, сообщает Football Espana со ссылкой на Cadena Cope.
По информации издания, стороны близки к договорённости. Ожидается, что в новом контракте Облака будет увеличена сумма отступных. Действующее соглашение словенского голкипера рассчитано до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что Облак отказался продлевать контракт с «Атлетико». Сумма отступных в его контракте составляет € 100 млн.
26-летний Облак перешёл в «Атлетико» из «Бенфики» в 2014 году за € 16 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах в чемпионате Испании, в которых его команда пропустила 13 голов. «Атлетико» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице Примеры с 35 очками в активе.
Облак близок к продлению контракта с «Атлетико»