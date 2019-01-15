Геркус: на опыт работы с Сёминым смотрю очень позитивно

Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус оценил опыт работы с главным тренером «железнодорожников» Юрием Сёминым.



«После ухода из „Локомотива“ с Сёминым пока не общались. Будет возможность – пообщаемся. Сначала он был в отпуске, потом я. Мы просто не пересеклись. А по телефону — я подумал — не стоит обсуждать эту тему.



Несмотря на разные этапы в работе, на разногласия, на напряжённость, которая, безусловно, была, я очень позитивно отношусь к тому, чего нам удалось добиться с Юрием Павловичем. Мы достигли замечательных результатов для клуба и болельщиков, многое сделали вместе.



Думаю, он согласится со мной, что без взаимной поддержки и усилий мы бы этого не осуществили. Значит, мы молодцы. Я очень позитивно смотрю на опыт работы с Юрием Павловичем. С большой благодарностью к этому отношусь», — сказал Геркус в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых.

Геркус: Сёмин к моему уходу не имеет никакого отношения Теперь уже бывший гендиректор «Локомотива» — о времени, проведенном в клубе и причинах расставания.