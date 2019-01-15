Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус оценил опыт работы с главным тренером «железнодорожников» Юрием Сёминым.
«После ухода из „Локомотива“ с Сёминым пока не общались. Будет возможность – пообщаемся. Сначала он был в отпуске, потом я. Мы просто не пересеклись. А по телефону — я подумал — не стоит обсуждать эту тему.
Несмотря на разные этапы в работе, на разногласия, на напряжённость, которая, безусловно, была, я очень позитивно отношусь к тому, чего нам удалось добиться с Юрием Павловичем. Мы достигли замечательных результатов для клуба и болельщиков, многое сделали вместе.
Думаю, он согласится со мной, что без взаимной поддержки и усилий мы бы этого не осуществили. Значит, мы молодцы. Я очень позитивно смотрю на опыт работы с Юрием Павловичем. С большой благодарностью к этому отношусь», — сказал Геркус в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых.
Геркус: на опыт работы с Сёминым смотрю очень позитивно