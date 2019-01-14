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«Аталанта» обыграла «Кальяри» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии

«Аталанта» обыграла «Кальяри» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии
Футбол / Италия

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» победила «Кальяри» со счётом 2:0 и завоевала путёвку в четвертьфинал. Встреча состоялась в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена». Матч обслуживал арбитр Марко Пиччинини.

Оба гола были забиты в самой концовке встречи. На 88-й минуте счёт открыл Дуван Сапата, ему ассистировал Тимоти Кастань. В компенсированное время преимущество бергамского клуба увеличил Марио Пашалич с паса Сапаты.

В четвертьфинале «Аталанта» встретится с «Ювентусом». Матч состоится 30 января в Турине на стадионе «Альянц».

«Ювентус» становился обладателем Кубка Италии четыре последних года подряд и выигрывал трофей 13 раз. «Аталанта» стала обладателем Кубка Италии только один раз — в 1963 году.

Кубок Италии. 1/8 финала
14 января 2019, понедельник. 19:30 МСК
Кальяри
Кальяри
0:2
Аталанта
Бергамо
0:1 – Сапата – 88, 0:2 – Пашалич – 90+3
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