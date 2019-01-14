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Дибала: я всегда хотел играть за «Ювентус»

Дибала: я всегда хотел играть за «Ювентус»
Футбол / Италия

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала отметил, что он всегда хотел выступать в составе туринской команды.

«Трудно сказать, что ждёт меня в будущем. Футболист знает только то, где он играет в данный момент. Где он окажется завтра — тайна. Тем не менее я чувствую себя хорошо в „Ювентусе“. Здесь я всегда хотел играть. Сейчас я в полном порядке, я счастлив. Переход во французский клуб? Никогда нельзя говорить „никогда“, но сейчас переезд во Францию не входит в мои плане», — приводит слова Дибалы Football Italia со ссылкой на Canal+.

Ранее сообщалось, что в услугах Дибалы заинтересованы «ПСЖ», «Реал», мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Сити». Туринский клуб хочет получить от продажи 25-летнего аргентинца не менее € 100 млн.

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