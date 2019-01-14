«Ростов» и «Рубин» интересуются румынским форвардом Цукудяном

«Ростов» и «Рубин» проявляют интерес к нападающему «ЧФР Клуж» Джордже Цукудяну. Об этом сообщает Prosport.ro.

По данным источника, румынский клуб оценивает форварда в € 3 млн.

«Это правда, что Цукудяном интересуются несколько клубов в Европе. „Рубин“ и „Ростов“ входят в их число, но пока предложений с их стороны не было. Хотя в России трансферное окно открыто в течение более длительного периода, чем в других чемпионатах. „ЧФР Клуж“ хочет получить € 2,5 — 3 млн за Цукудяна», — сообщил агент игрока Аркадий Запорожану.

27-летний Цукудян перешёл в «ЧФР Клуж» в январе 2018 года из «Вииторула». Сумма трансфера составила € 450 тыс. В нынешнем сезоне он забил 13 голов в 19 матчах чемпионата Румынии и делит первое-второе место в списке лучших снайперов с хавбеком «Университати» Йонуцем Митрицэ.