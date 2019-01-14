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Перес может уйти из совета директоров Федерации футбола Испании

Перес может уйти из совета директоров Федерации футбола Испании
Футбол / Испания

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может уйти из совета директоров Федерации футбола Испании, сообщает AS.

По информации источника, руководитель мадридской команды недоволен решениями арбитров, принятыми после использования системы видеопомощи (VAR) в матчах «Реала» с «Бетисом» и «Реалом Сосьедад».

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Реал Сосьедад» судья не назначил пенальти в ворота соперника мадридцев после столкновения нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора с голкипером Рульи в штрафной «Реала Сосьедад». При этом арбитр даже не воспользовался VAR. В матче с «Бетисом» рефери засчитал гол в ворота «Реала» после просмотра видеоповтора, однако, по мнению Переса, мяч был забит с нарушениями.

Перес входит в совет директоров испанской футбольной федерации с 19 декабря 2018 года.

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