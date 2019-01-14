Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может уйти из совета директоров Федерации футбола Испании, сообщает AS.



По информации источника, руководитель мадридской команды недоволен решениями арбитров, принятыми после использования системы видеопомощи (VAR) в матчах «Реала» с «Бетисом» и «Реалом Сосьедад».



В матче 18-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Реал Сосьедад» судья не назначил пенальти в ворота соперника мадридцев после столкновения нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора с голкипером Рульи в штрафной «Реала Сосьедад». При этом арбитр даже не воспользовался VAR. В матче с «Бетисом» рефери засчитал гол в ворота «Реала» после просмотра видеоповтора, однако, по мнению Переса, мяч был забит с нарушениями.



Перес входит в совет директоров испанской футбольной федерации с 19 декабря 2018 года.

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