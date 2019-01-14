Рассказов: Айртон вписался в команду отлично, он быстрый и техничный

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал о ходе подготовки команды ко второй части сезона, а также поделился мнением о новичке клуба — бразильце Айртоне Лукасе.

«Мы работаем с мячом больше, но работаем совместно с бегом. Нагрузка с мячом у нас идёт. Так что и нагрузка, и контакт с мячом у нас есть, всё хорошо, пусть болельщики не переживают.

С приходом Олега Кононова требования поменялись. Он просит больше атаковать вперёд. В современном футболе крайние защитники бегают от бровки до бровки, но кардинально ничего не поменялось. «Спартак» будет больше атаковать и во многом — через крайние фланги.

Айртон вписался в команду отлично. Я играю против него чаще всех. Как соперник он быстрый и техничный. Впереди ещё два сбора, и я думаю, что он вольётся в коллектив», — приводит слова Рассказова официальный сайт клуба.