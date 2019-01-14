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Биограф Моуринью: уверен, Жозе согласился бы возглавить «Баварию»

Биограф Моуринью: уверен, Жозе согласился бы возглавить «Баварию»
Футбол / Германия

Мануэль Перейра, биограф бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, выразил мнение, что португальский специалист согласился бы на работу в «Баварии».

«Жозе работал в чемпионатах Португалии, Испании, Италии и Англии, но не в немецкой Бундеслиге. Если Румменигге завтра же позвонит ему и предложит пост главного тренера „Баварии“, я уверен, Жозе согласится», — приводит слова Перейры Sport1.de.

Моуринью возглавил «МЮ» летом 2016 года и за два с половиной года у руля команды выиграл с ней три трофея. Ранее он работал также в «Порту», «Челси», «Интере» и мадридском «Реале». За свою карьеру португалец дважды приводил свою команду к триумфу в Лиге чемпионов и восемь — к победе в национальном чемпионате.

Моуринью выступит в роли эксперта на телевидении на двух матчах в январе
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