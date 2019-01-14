Блащиковски будет бесплатно выступать за «Вислу»

Бывший полузащитник «Вольфсбурга» и дортмундской «Боруссии» Якуб Блащиковски вновь будет выступать в составе краковской «Вислы», сообщает Goal.com.



По информации источника, 33-летний польский футболист будет играть за «Вислу» бесплатно. Отмечается, что Блащиковски также одолжит польскому клубу € 300 тыс.



3 января стало известно, что «Вольфсбург» расторг контракт с Блащиковским по обоюдному согласию сторон. Польский футболист выступал за «Вольфсбург» с 2016 года. Ранее Блащиковски играл за «Вислу», дортмундскую «Боруссию» и итальянскую «Фиорентину». В его активе 103 матча и 19 голов в составе сборной Польши.



В этом сезоне чемпионата Германии Блащиковски принял участие в одном матче за «Вольфсбург», проведя на поле лишь 12 минут.

«Вольфсбург» объявил о расторжении контракта с Блащиковским