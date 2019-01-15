Туре: Сульшер дал Погба возможность быть лидером «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поделился мнением об игре хавбека «МЮ» Поля Погба.

«Я думаю, что теперь Погба больше верит в своего тренера. Сульшер дал Полю возможность быть лидером команды. У него есть все качества, чтобы быть им. Хорошим примером тому является его игра на чемпионате мира в России. Я видел клип, в котором он разговаривал с партнёрами по команде в раздевалке, это было потрясающе. Он из тех игроков, которые хотят иметь связь со своим тренером, доверять ему.



Это хорошо для «МЮ» и фанатов клуба, так как такой тип игроков должен всегда показывать игру высокого уровня. Сейчас у него всё идёт очень хорошо», — приводит слова Туре Sky Sports.

Напомним, что 25-летний Погба в пяти матчах чемпионата Англии после увольнения с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.