«Тоттенхэм» расследует инцидент с фанатом, оскорблявшим Сона на почве расизма

«Тоттенхэм Хотспур» расследует инцидент с болельщиком клуба, который выкрикивал расистские оскорбления в адрес полузащитника «шпор» Сон Хын Мина во время матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:1), сообщает ESPN.



По информации издания, один из болельщиков «Тоттенхэм Хотспур» сообщил о происходившем в социальных сетях после матча. В Футбольной ассоциации Англии (FA) подтвердили, что осведомлены об инциденте, и намерены запросить подробную информацию о действиях фанатов на матче, чтобы определить вектор развития расследования.



«Тоттенхэм» (48 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед» (41) – на шестой строчке.

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