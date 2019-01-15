«Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Милан» поборются за форварда «Брюгге» Грёневельда

«Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Милан» проявляют интерес к голландскому нападающему «Брюгге» Арно Грёневельду. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, «Милан» предлагал за Грёневельда € 10 млн, но получил отказ. Также им интересуется «Эвертон». В настоящее время форвард восстанавливается после травмы лодыжки и в последний раз выходил на поле в октябре.

21-летний Грёневельд перешёл в «Брюгге» из клуба «НЕК Неймеген». Сумма трансфера составила € 1 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах чемпионата Бельгии, стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

В 2018 году Грёневельд впервые был вызван в сборную Нидерландов, провёл за неё два матча и забил один гол.