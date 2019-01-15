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«Рома» обыграла «Энтеллу» с разгромным счётом и вышла в 1/4 финала Кубка Италии

«Рома» обыграла «Энтеллу» с разгромным счётом и вышла в 1/4 финала Кубка Италии
Футбол / Италия

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Рома» принимала «Энтеллу». Встреча команд состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Голы в составе римской команды на свой счёт записали защитник Иван Маркано, полузащитник Хавьер Пасторе и нападающий Патрик Шик, оформивший дубль в этой встрече. Таким образом, «Рома» вышла в 1/4 финала Кубка Италии, а «Энтелла» завершила выступление в турнире. В четвертьфинале Кубка страны подопечные Эусебио Ди Франческо сыграют с «Фиорентиной», которая ранее одержала победу в матче с «Торино» со счётом 2:0.

Ранее определились следующие пары участников 1/4 финала Кубка Италии: «Милан» — «Наполи», «Лацио» — «Интер» и «Ювентус» — «Аталанта».

Кубок Италии. 1/8 финала
14 января 2019, понедельник. 23:00 МСК
Рома
Рим
4:0
Виртус Энтелла
Кьявари
1:0 – Шик – 1, 2:0 – Маркано – 45+2, 3:0 – Шик – 47, 4:0 – Пасторе – 74
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