«Рома» обыграла «Энтеллу» с разгромным счётом и вышла в 1/4 финала Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Рома» принимала «Энтеллу». Встреча команд состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.



Голы в составе римской команды на свой счёт записали защитник Иван Маркано, полузащитник Хавьер Пасторе и нападающий Патрик Шик, оформивший дубль в этой встрече. Таким образом, «Рома» вышла в 1/4 финала Кубка Италии, а «Энтелла» завершила выступление в турнире. В четвертьфинале Кубка страны подопечные Эусебио Ди Франческо сыграют с «Фиорентиной», которая ранее одержала победу в матче с «Торино» со счётом 2:0.



Ранее определились следующие пары участников 1/4 финала Кубка Италии: «Милан» — «Наполи», «Лацио» — «Интер» и «Ювентус» — «Аталанта».