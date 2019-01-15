Сорокин: пять минут в сборной России имели для меня большое значение

Защитник «Рубина» Егор Сорокин рассказал о своих эмоциях после дебюта за сборную России в сентябрьском контрольном матче с Чехией (5:1), а также поделился мнением о тренерском штабе национальной команды.

«Эти пять минут имели для меня большое значение. Я почувствовал себя игроком национальной команды и понял, куда надо стремиться. Не всем удаётся заслужить вызов в главную команду страны и выйти на поле в её футболке. В прошлом году мне выпало всего пять минут на игру. Но это только заставляет ещё усерднее работать в клубе, чтобы получать больше игровой практики, расти и заслужить доверие тренеров сборной.

Участвуя в сборах, понял ли я, за счёт чего сборная при Черчесове дошла до четвертьфинала ЧМ-2018? У них хороший тандем с Мирославом Ромащенко. Да и вообще весь тренерский штаб очень гармоничный — каждый дополняет каждого. Это касается и Черчесова, и Ромащенко, и Гинтараса Стауче. Все нацелены на работу и достижение положительного результата. Станислав Саламович отлично мотивирует на борьбу и проявление своей лучшей игры — где нужно, «напихает» игроку, где нужно, взбодрит. Мирослав Юрьевич много даёт футболистам в плане тактики. Совокупность этих качеств помогла этому штабу преуспеть на ЧМ», — приводят слова Сорокина «Известия».