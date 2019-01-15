Кавани: Тухель создал позитивную атмосферу единства в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани отметил роль главного тренера Томаса Тухеля в успехах французского клуба.



«Тренер создал позитивную атмосферу единства и сделал так, чтобы постепенно мы всё больше становились единым целым как на поле, так и за его пределами. У нас непростая задача, но мы чувствуем единение и дружескую атмосферу. Надеемся, что будем продолжать в том же духе. Приходится сталкиваться с непростыми ситуациями, но мы делаем это вместе, как команда. И я думаю, это может помочь нам добиться больших успехов», — цитирует французского нападающего Goal.



В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место, ни разу не уступив в 18 матчах. В 1/8 финала Лиги чемпионов парижане встретятся с «Манчестер Юнайтед».

Кавани: хочу выступать в «ПСЖ» до 2020 года