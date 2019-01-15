Гвардиола: набранные три очка помогут оказывать давление на «Ливерпуль»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал домашнюю победу над «Вулверхэмптоном» (3:0) в матче 22-го тура АПЛ.

«Мы часто играли вдесятером против 11 и должны более агрессивно действовать в атаке, но мы провели много матчей, накопилась моральная и физическая усталость. Действовали слаженно и не позволили сопернику создать много моментов, так что набрали три очка, которые помогут оказывать давление на «Ливерпуль». Большинство команд приезжают сюда, чтобы играть в глухой обороне, приходится непросто. Но мы действовали здорово и приблизились к «Ливерпулю», — цитирует Гвардиолу ВВС.

После матча «Манчестер Сити», набрав 53 очка, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице английского национального чемпионата. Отставание команды от лидирующего «Ливерпуля» составляет четыре очка.