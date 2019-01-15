Финалист Кубка России «Авангард» может прекратить существование

Финалист Кубка России сезона-2017/18 курский «Авангард» может прекратить существование. Футболисты не вышли из отпуска, и подготовка ко второй части сезона в ФНЛ находится под вопросом, сообщает «ГТРК Курск».

Главная причина — задолженности по зарплате за четыре месяца. Также игрокам не заплатили премиальные за весенние игры нынешнего чемпионата и прошлый сезон, когда «Авангард» играл в Кубке России. Сумма долга превышает 100 млн рублей. Отмечается, что в прошлом году региональный бюджет перечислил клубу 177 млн рублей.

«У нас была возможность оплатить до конца прошлого года 39 млн рублей, но при условии, что будут предъявлены подтверждающие документы. Было предъявлено документов всего на 24 млн рублей. Мы эти средства в одно касание оплатили. Параллельно мной был найден инвестор, который профинансировал в сумме 10 млн рублей проведение сборов в январе-феврале текущего года. Клуб на сегодняшний момент имеет возможность совершить сборы и на Кипре, и в Турции, и провести игры, которые планировались в январе-феврале», — прокомментировал ситуацию врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

Авангард» после 24 туров занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 42 очка.