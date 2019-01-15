Чернов рассказал, как Гончаренко поздравил его с днём рождения

Защитник московского ЦСКА Никита Чернов, которому 14 января исполнилось 23 года, рассказал, как его поздравил главный тренер команды Виктор Гончаренко.

«Лучше всех пошутил Виктор Михайлович. На вечерней тренировке добегаем заключительные полтора-два километра из последних сил, я голову опустил, смотрю уже только в газон и думаю, когда же это закончится… Пробегаем мимо тренеров, и тут Михалыч выдаёт: «С днём рождения, Чира!». Поблагодарил его, побежал дальше. Даже поднять голову и посмотреть на него сил не было.



Кто поздравил первым? Дядя, девушка, мама, крёстный… Болельщики написали много приятных слов. Я кучу переписок из телефона удалил по прочтении, чтобы не отвлекаться от работы и от восстановления. А вот один человек из команды даже не знал, что у меня день рождения», — цитирует Чернова пресс-служба клуба.