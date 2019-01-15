Льорис: «Тоттенхэм» — это не только Кейн

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис высказал мнение, что «шпоры» смогут и дальше бороться за высокие места в АПЛ, несмотря на травму лидера команды нападающего Гарри Кейна.



Кейн травировал лодыжку в домашнем матче против «Манчестер Юнайтед» (0:1) и может пропустить около месяца.



«Мы знаем, насколько Кейн важен для нашей команды, но «Тоттенхэм» — это не только Кейн. Футбол является командной игрой, и каждый футболист помогает команде. В команде есть важные игроки, но главное — команда. Мы ещё играем во всех турнирах, а наша главная задача — попасть в четвёрку лучших», — цитирует голкипера интернет-портал Goal.

«Тоттенхэм» после 22 туров занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, уступая лишь «Манчестер Сити» и «Ливерпулю».