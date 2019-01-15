«Сантос» интересовался Педро Рошей, «Спартак» запросил € 12 млн

«Сантос» проявлял интерес к бразильскому нападающему московского «Спартака» Педро Роше. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, клубы не сумели договориться по трансферу футболиста, так как «Спартак» запросил за него € 12 млн.

24-летний Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне бразильский форвард принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, в котором провёл на поле 63 минуты, не отметившись результативными действиями. Его контракт со «Спартаком» действителен до лета 2021 года.

Трансфер Роши занимает второе место в истории «Спартака» наряду с переходом Эйдена Макгиди, уступая лишь соотечественнику Фернандо (€ 12,5 млн).