«Зенит» — Кузяеву: благодарим за невероятное трудолюбие и желаем новых побед!

«Зенит» поздравил полузащитника Далера Кузяева с днём рождения. Сегодня ему исполняется 26 лет. За петербургский клуб хавбек выступает с 2017 года.

Кузяев родился в Набережных Челнах и начал заниматься футболом в Оренбурге. Три года провёл в системе Академии «Зенита», выступал за команду сине-бело-голубых U18. Играл за «Карелию», «Нефтехимик» и «Терек» (ныне — «Ахмат»). 14 июня 2017 года присоединился к «Зениту». В составе сине-бело-голубых Кузяев провёл 63 матча, забил 11 мячей и сделал семь результативных передач.



«Уважаемый Далер! Мы благодарим Вас за невероятное трудолюбие и желаем новых побед вместе с „Зенитом“!

С праздником!» — говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.