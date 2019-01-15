Агент: Габигол может вернуться в «Интер», он всегда мечтал играть за клуб

Джуниор Педросо, агент нападающего «Интера» Габриэла Барбозы, прокомментировал переход своего клиента во «Фламенго» на правах аренды.

«В «Интере» поняли, что сейчас нужно Габиголу. Это хорошая сделка для всех сторон.



«Вест Хэм» хотел быстро оформить трансфер Габриэла, так как у них были сжатые сроки, но мы не достигли соглашения.



Может ли Габигол вернуться в «Интер»? Конечно, он всегда мечтал играть за клуб», — приводит слова Педросо Football Italia.

Напомним, что «Фламенго» арендовал футболиста до 31 декабря 2019 года.

«Интер» купил 22-летнего Барбозу летом 2016 года у «Сантоса». Сумма сделки составила € 29,5 млн. После неудачной попытки закрепиться в составе итальянского клуба форвард сначала был отдан в аренду «Бенфике», а затем вернулся в «Сантос».