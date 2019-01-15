Защитник «Енисея» Дугалич находится на просмотре в «Кайрате»

Сербский защитник «Енисея» Раде Дугалич может перейти в «Кайрат». Об этом сообщает SPORTINFORM.

По данным источника, футболист в данный момент находится на просмотре в казахстанском клубе. Летом прошлого года «Кайрат» уже интересовался игроком, который находился в поисках нового клуба после расформирования «Тосно», но тогда он решил перейти в «Енисей».

В нынешнем сезоне 26-летний Дугалич принял участие в 14 матчах чемпионата России, в которых отметился одним забитым мячом. Его контракт с российским клубом действует до лета 2020 года.

После 17 туров «Енисей» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков. «Кайрат» в прошлом сезоне финишировал на втором месте в чемпионате Казахстана.