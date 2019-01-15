Хохлов: Юсупов покинул в своё время «Динамо» не по личной инициативе

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал подписание контракта с полузащитником Артуром Юсуповым.

«С удивлением узнал, что ряд динамовских болельщиков негативно отнёсся к тому, что мы подписали Артура Юсупова. Артур – динамовец, он вырос в этом клубе, делал в нём первые шаги в профессиональном футболе. Отдельно подчеркну три момента. Первое – Юсупов покинул в своё время «Динамо» не по личной инициативе. Второе – ради прихода к нам он пошёл на серьёзные уступки, в частности на довольно серьёзное понижение контракта, по сравнению с тем, который был у него в «Ростове».

Наконец, третье – его подписание произошло по инициативе нашего тренерского штаба. Артур – качественный футболист, который добавит нам вариативности в центральной зоне. Плюс я лично очень хорошо знаю его сильные и слабые стороны, понимаю, какую пользу он может принести команде и как человек, и как футболист. Мы рады, что Артур с нами. Это тот игрок, который однозначно поможет «Динамо», — цитирует Хохлова пресс-служба клуба.