Экс-нападающий «Локомотива» Майкон стал игроком «Атлетико Минейро»

Бывший нападающий «Локомотива» Майкон продолжит карьеру в «Атлетико Минейро». Как сообщает официальный «твиттер» команды, хавбек подписал контракт до 2021 года. В чемпионат Бразилии 28-летний футболист перешёл из турецкого «Антальяспора».



Напомним, что за «Локомотив» Майкон выступал с 2010 по 2017 год. В составе «железнодорожников» стал бронзовым призёром чемпионата России сезона-2013/14, а также обладателем Кубка России в 2015 и 2017 годах.

Выступал за сборную Бразилии U20. В 2009 году в её составе участвовал в молодёжном первенстве мира, где бразильцы стали вторыми.

По итогам прошлого сезона «Америка Минейро» занял 18-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии.