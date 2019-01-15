Нету летом может перейти из «Зенита» в «Спортинг»

Лиссабонский «Спортинг» проявляет интерес к защитнику санкт-петербургского «Зенита» Луиша Нету. Об этом сообщает A Bola.

По данным источника, португальский клуб намерен заполучить футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с «Зенитом». В этом случае Нету достанется «Спортингу» бесплатно, в статусе свободного агента.

30-летний Нету перешёл в «Зенит» из «Сиены» в 2013 году. Сумма трансфера составила € 6,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. Также на его счету шесть матчей в Лиге Европы.

В прошлом сезоне Нету выступал на правах аренды за турецкий «Фенербахче», но затем вернулся в российский клуб.