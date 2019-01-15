УЕФА открыл дело против «Челси» за выкрики фанатов расистского характера

Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело против «Челси». Как сообщает BBC, лондонскому клубу грозит наказание за поведение болельщиков во время матча с «Види» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы, который состоялся 13 декабря и завершился со счётом 2:2.

Во время игры фанаты лондонской команды делали выкрики расистского характера. УЕФА вынесет вердикт по данному делу 28 февраля.

Ранее сообщалось, что болельщики «Челси» во время игры с «Види» скандировали антисемитские кричалки. Клуб после матча выступил с критикой фанатов и пообещал наказать провинившихся.



Напомним, «Челси» успешно преодолел групповой этап Лиги Европы. В 1/16 финала турнира синим предстоит встретиться со шведским клубом «Мальмё».