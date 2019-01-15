Сульшер ввёл дресс-код для игроков «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер обязал своих футболистов появляться на стадионах в официальных клубных костюмах на все матчи, сообщает The Daily Mail.



Игрокам разрешается ездить на матчи в клубной спортивной экипировке, как это было, когда футболисты отправлялись на матч с «Тоттенхэм Хотспур» в Лондон. Но когда игроки спустя 24 часа прибыли на «Уэмбли», все они уже были одеты в официальные клубные костюмы и галстуки.



Подобное правило Сульшер позаимствовал у Алекса Фергюсона, который в субботу приезжал на тренировку «Манчестер Юнайтед» в Каррингтон. 45-летний норвежский специалист вводил такую же форму одежды в «Мольде», где он работал до прихода в стан манкунианцев.

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