Кейн выбыл из строя минимум на месяц

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн пропустит не менее месяца из-за травмы. Об этом сообщает The Guardian.

По данным источника, форвард травмировал лодыжку в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:1). Кейн пройдёт углублённое медицинское обследование, когда спадёт опухоль с лодыжки. Тогда и станут известны точные сроки его возвращения в строй.

Таким образом, Кейн, скорее всего, не успеет восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который состоится 13 февраля.

25-летний Кейн является воспитанником «Тоттенхэм Хотспур». В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги, стал автором 14 забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи.