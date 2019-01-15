Богатейший человек Китая хочет купить часть акций «Интера»

Джек Ма, китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group, хочет купить 31% акций «Интера», которые принадлежат бывшему владельцу клуба Эрику Тохиру. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным источника, Ма может заплатить за акции € 150 млн. Тохир ранее владел всем пакетом акций «Интера», но в 2016 году продал 69% компании Sunning Holdings Group, 20% из которой принадлежат Ма. По состоянию на конец ноября 2018 года Forbes оценивал состояние Ма в $ 35,8 млрд, что делает его самым богатым человеком в Китае.

После 19 туров «Интер» занимает третье место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата, набрав 39 очков.