Агент: Полубояринов, скорее всего, продлит контракт со «Спартаком»

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Спартака» Данилы Полубояринова, сообщил, что его клиент, вероятно, продлит контракт с московской командой.



«Данил общался с Кононовым и Родионовым. Контракт со «Спартаком», скорее всего, будет продлён, мы ждём шага от руководства. Со своей стороны мы только за то, чтобы остаться в команде, всё зависит от клуба. Мы вместе с Даней считаем, что своего последнего слова в «Спартаке» он ещё не сказал», — сказал Мажигурскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Полубояринов в нынешнем сезоне выступает за «Спартак-2» в Футбольной национальной лиге. 21-летний футболист провёл в ФНЛ 21 матч (из них 20 — в основном составе).