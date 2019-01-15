Трансфер хавбека «Ривер Плейт» Паласиоса в «Реал» в январе маловероятен

Мадридский «Реал» не ведёт переговоров о переходе полузащитника «Ривер Плейт» Эсекьеля Паласиоса в январе. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на TyC Sports.

По данным источника, «Королевский клуб», скорее всего, не будет покупать футболиста в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Реал» может приобрести футболиста зимой за € 20 млн. Возможно, стороны вернутся к переговорам летом.

Также хавбек входит в сферу интересов «Барселоны», «Атлетико», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити».

20-летний Паласиос является воспитанником «Ривер Плейт», дебютировав за первую команду «миллионеров» в 2015 году. Всего он провёл за клуб 41 матч, стал автором четырёх забитых мячей и отдал пять результативных передач.