«Челси» увеличил предложение по Паредесу до € 35 млн

«Челси» по-прежнему не оставляет попыток приобрести полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Как сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в «Твиттере», лондонцы увеличили предложение по аргентинскому футболисту до € 35 млн.

Ранее в СМИ сообщалось, что англичане уже подготовили контракт для Паредеса с зарплатой € 90 тыс. в неделю.



Контракт хавбека с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2020/21. Недавно Леандро изъявил желание вернуться на родину, в Аргентину, и перейти в клуб «Бока Хуниорс», воспитанником которого является.



Паредес перешёл в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 15 матчах петербуржцев в РПЛ, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.