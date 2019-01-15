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«Челси» увеличил предложение по Паредесу до € 35 млн

«Челси» увеличил предложение по Паредесу до € 35 млн
Футбол / РПЛ

«Челси» по-прежнему не оставляет попыток приобрести полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Как сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в «Твиттере», лондонцы увеличили предложение по аргентинскому футболисту до € 35 млн.

Ранее в СМИ сообщалось, что англичане уже подготовили контракт для Паредеса с зарплатой € 90 тыс. в неделю.

Контракт хавбека с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2020/21. Недавно Леандро изъявил желание вернуться на родину, в Аргентину, и перейти в клуб «Бока Хуниорс», воспитанником которого является.

Паредес перешёл в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 15 матчах петербуржцев в РПЛ, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

СМИ: «Зенит» и «Челси» не могут договориться о сумме трансфера Паредеса
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