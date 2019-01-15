ЦСКА или «Спартак»: 85% читателей Marca делают выбор в пользу «армейцев»

Испанское издание Marca проводит голосование с целью определить лучший клуб в разных странах.

В Российской Премьер-Лиге предлагается выбор между ЦСКА и «Спартаком». На данный момент «армейцы» впереди со значительным отрывом, набрав 85%.

Оставить свой голос можно на сайте Marca.

В голосовании можно также выбрать лучший клуб в других странах:

Аргентина: «Бока Хуниорс», «Ривер Плейт», «Индепендьенте»

Германия: «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд)

Бельгия: «Андерлехт», «Брюгге»

Бразилия: «Палмейрас», «Сантос», «Коринтианс», «Сан-Паулу», «Фламенго»

Испания: «Реал», «Барселона», «Атлетико»

Франция: «ПСЖ», «Марсель», «Лион», «Реймс»

Италия: «Ювентус», «Милан», «Интер»

Нидерланды: «Аякс», ПСВ

Португалия: «Порту», «Бенфика», «Спортинг»

Англия: «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Манчестер Сити».