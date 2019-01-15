Жиго рассказал, почему решил перейти не в «Краснодар», а в «Спартак»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал, как проходили переговоры с «Краснодаром» и почему он в итоге решил перейти в стан красно-белых.

«Сначала были переговоры с «Краснодаром». Потом Софьян Ханни позвонил и сказал, что «Спартак» тоже заинтересован в моём приобретении. Когда я услышал про «Спартак», то сразу сказал, что хочу перейти туда. «Гент» поговорил с представителями «Краснодара» и сообщил им, что мой переход к ним невозможен. А через три или четыре дня был оформлен трансфер в «Спартак». Для меня всё было просто и ясно — я сделал свой выбор и объяснил его менеджеру «Краснодара», но он был очень зол.



Хашиг сильно разозлился. И когда я был в Риме на медосмотре для «Спартака», он снова позвонил мне и спросил, не поменяю ли я своего решения. Я ответил: нет, потому что хочу перейти в «Спартак». Ничего плохого не хочу сказать про «Краснодар». Это отличный клуб с потрясающей инфраструктурой. Но сердцем я выбрал «Спартак».



Что так привлекло в «Спартаке»? Мне нравится эта атмосфера, нравятся символы клуба. Когда начинается матч, я чувствую себя гладиатором, выходящим на арену! Я — боец на поле, мне нравятся единоборства, жёсткая игра. Я не самый лучший футболист, но всегда готов биться за свою команду, за цвета! Борьба, борьба и снова борьба», — цитирует Жиго Sport24.