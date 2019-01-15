Отпускать ли «Зениту» Паредеса в «Челси»?

Лондонский «Челси» продолжает переговоры о покупке аргентинского полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредеса.

По данным La Gazzetta dello Sport, английский клуб готов заплатить за футболиста до € 35 млн. Но «Зенит» не устраивает это предложение, так как клуб оценивает игрока в € 40 млн. При этом «Челси» готов платить Паредесу зарплату в размере € 90 тыс. в неделю.

24-летний Паредес перешёл в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 23 млн. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 15 матчах петербуржцев в чемпионате России, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с российским клубом действует до лета 2021 года.

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