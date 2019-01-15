Кьеллини: конечно, Роналду никого не насиловал, я не верил в это с самого начала

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сообщил, что он не верит обвинениям в адрес одноклубника Криштиану Роналду в изнасиловании.

«Роналду всегда забивал много голов, и много раз в наши ворота. Он много раз ломал мои мечты — в Кардиффе, в Мадриде, в Турине.



Раньше Лига чемпионов была мечтой. Теперь это цель, потому что Криштиану — лучший игрок в мире, и нам нужно, чтобы он сделал последний шаг.

Обвинения Роналду в изнасиловании? Я не верил в это с самого начала. Но после нескольких дней слухов я разговаривал с президентом клуба и был удивлён. Я думаю, что для многих поклонников, а также для игроков это было неожиданно. Конечно, он никого не насиловал. Мы никогда не говорим об этом в нашей раздевалке, и Криштиану думает только о футболе», — приводит слова Кьеллини Football Italia.